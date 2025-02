One Piece TCG sort aujourd’hui en français avec tout un tas de produits pour bien commencer le jeu de cartes

Les Empereurs débarquent en France

Si One Piece a autant tardé à recevoir des traductions autres que l’anglais, qui est la langue internationale, c’est sans doute à cause de l’échec du jeu de cartes Dragon Ball qui peine encore aujourd’hui à attirer du monde en France. Fort heureusement, le destin du TCG One Piece est autre, puisque contrairement à son aîné, celui-ci cartonne aux quatre coins du globe, d’où l’arrivée de la traduction dans d’autres langues pour le plaisir de toutes et tous.

Cependant, avec autant de temps d’attente, nous petits français qui veulent se lancer dans la collection, ou la compétition pour devenir le roi du TCG One Piece, avons un galion de retard. Car actuellement, au Japon, on s’apprête à sortir la onzième extension, et du côté anglophone c’est la dixième qui arrive prochainement. Tandis que chez nous, c’est par la neuvième extension que tout commence, probablement la plus importante du TCG.

Pour la première fois, le jeu de cartes à succès One Piece arrive traduit en français, avec pour la particularité d’éclipser toutes les extensions jusqu’à OP-09, qui sera donc la porte d’entrée pour les cartes One Piece en français, ce vendredi 7 février 2025.

Cependant, pas d’inquiétude pour les personnes voulant collectionner ou jouer avec les cartes des extensions précédentes car, le 28 février 2025, soit 3 semaines après, sortira l’extension secondaire « PRB-01 » qui est tout bonnement une réédition des plus belles, et des plus jouées, cartes d’OP 01 à OP 06.

Malheureusement cette extension PRB-01 ne comprend pas toutes les cartes des extensions précédentes, donc il faudra attendre de voir comment Bandai Namco compte proposer ses anciens produits, car les pauvres français que nous sommes avons eu la traduction trois ans après nos voisins anglais. En tout cas, en ce qui concerne OP-09 « Les nouveaux Empereurs », cette dernière contient 131 cartes dont :

Don!! alternatif x1

Leader x6

Common x45

Uncommon x30

Rare x26

Super Rare x10

Secret Rare x2

Special x10

Treasure Rare x1

A noter que, en plus des 131 cartes de base, se rajoutent des versions parallèles (que l’on peut assimiler aux alternatives chez Pokémon). De plus, c’est la première extension qui comprend 4 cartes de type manga à l’effigie des quatre empereurs, Luffy, Buggy, Shanks, et Barbe Noire, ainsi qu’une carte extrêmement rare, toujours de type manga, avec la particularité d’être dorée, en plus d’être à l’effigie du légendaire roi des pirates, Gold D. Roger.

La meilleure extension pour démarrer

Op-09 « Les nouveaux empereurs » est certainement la meilleure porte d’entrée pour les nouveaux joueurs et joueuses car, en plus d’être la plus belle extension à ce jour, elle apporte avec elle 6 nouveaux decks de démarrage qui arborent chacun une couleur différente, et servent ainsi à mieux comprendre les mécaniques de gameplay du TCG.

Parmi ces decks de démarrage ST-15 à 20, on retrouve en tête de fiche Monkey D. Luffy (Violet), Doflamingo (Bleu), Uta (Vert), Barbe Blanche (Rouge), Smoker (Noir), et Karakuri (Jaune). De plus, comme dit précédemment, chaque deck dispose de ses propres mécaniques de gameplay pour venir décrocher la victoire et devenir le roi du TCG.

Concernant la construction d’un deck, dont ceux cités en amont, nous avons besoin d’un total de 51 cartes, dont un leader qui détermine la manière de jouer de votre deck ainsi que vos points de vie, et de 10 carte DON!! faisant office de mana ou d’énergie dans d’autres TCG.

A savoir que, dès le 7 février et jusqu’au 2 mars prochain, des tournois organisés en boutique se tiendront et seront limités aux 6 decks de démarrage, afin d’aider les débutant à prendre le jeu en main dans les meilleures conditions. De fait, pensez à vérifier par chez vous si votre boutique participe à cet événement organisé par Bandai.

L’extension One Piece, OP-09 « Les nouveaux empereurs » débarque dès ce vendredi 7 février en français, dans les différents boutiques commerçantes.