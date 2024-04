La frénésie vampirique étend sa contamination

Le jeu ultra addictif de Poncle va donc bientôt pouvoir être joué partout à partir de cet été et cette disponibilité à venir sur PS4 et PS5. Rappelons que le concept de Vampire Survivors est très simple : dans des maps relativement ouvertes, vous contrôlez un héros qui attaque automatiquement les ennemis qui arrivent par dizaines.

Plus vous survivez, plus vous gagnez en puissance, et plus il est dur de survivre tant les ennemis se multiplient et deviennent coriaces. Avec des personnages, des niveaux ainsi que d’autres défis et nombreux achievements à débloquer, le soft garantit des heures et des heures de jeu.

Et en plus de cette disponibilité du côté de chez PlayStation, le titre de Poncle s’apprête à gonfler son contenu par l’intermédiaire d’un DLC intitulé Vampire Survivors: Operation Guns.

Fruit d’une collaboration avec la licence de run and gun Contra, le contenu additionnel promet des personnages, des builds, des armes et une courbe de difficulté accordant l’ADN du titre de Poncle avec la franchise créée par Konami.

Le DLC Operations Guns de Vampire Survivors débarquera le 9 mai sur Xbox One, Xbox Series, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android, et sera disponible sur PlayStation 4 et 5 en même temps que la sortie du jeu complet cet été.