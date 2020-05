LEGO Star Wars : La Saga Skywalker trouve une date par erreur ?

Annoncé à l’E3 2019, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s’est plus amplement présenté ce week-end, à l’occasion de l’annuel Star Wars Day, un jour dédié à la licence de Georges Lucas. Peu après, une vidéo a fait surface sur YouTube, rapidement supprimée cependant.

Une date de sortie dévoilée par accident ?

On sait assez peu de choses concernant LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui devrait compiler l’histoire de tous les films principaux de la saga. Ce qui signifie : la première trilogie, la seconde, et les trois récents films. Néanmoins, avec l’information d’aujourd’hui, on tient peut-être sa date de sortie…

En effet, ladite vidéo n’est pas restée longtemps en ligne, mais elle s’achevait toutefois sur un rendez-vous fixé au 20 octobre 2020. Une date crédible, puisque le titre est annoncé pour cette année. Cela étant dit, difficile de savoir pourquoi le trailer a été supprimé de YouTube, et si cela a un rapport ou non avec la véracité de cette date.

Ainsi, bien que l’on voudrait y croire dur comme fer, on attendra une confirmation de Warner Bros. Interactive Entertainment avant de faire une croix au 20 octobre dans notre agenda des sorties. Enfin LEGO Star Wars : La Saga Skywalker reste attendu pour cette année, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.