LEGO : Le set BD-1 grandeur nature de Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible en précommande

La Star Wars Celebration a permis de lever le voile sur Star Wars Jedi: Survivor, la suite tant attendue de Star Wars Jedi: Fallen Order. Cinq ans après les événements du premier opus, Cal Kestis sera de retour pour une nouvelle aventure, et il pourra toujours compter sur l’aide de son fidèle droïde BD-1, véritable coqueluche de Jedi: Fallen Order. Et c’est justement cette mascotte qui a été choisie par LEGO pour avoir droit à son propre set, officialisé ce week-end, et maintenant disponible en précommande.

Où précommander le set LEGO BD-1 de Star Wars Jedi: Fallen Order ?

Le set LEGO BD-1 est donc bien réel, comme on peut le voir en images aujourd’hui. Il s’agit là d’un pack comprenant 1 062 pièces à assembler, avec des membres articulés et une tête que l’on peut incliner, histoire de rendre le droïde plus vrai que nature.

Derrière cette tête, on retrouve aussi des éléments translucides pour afficher diverses couleurs, tandis que le pack inclus également une plaque d’informations sur ce BD-1 avec une mini figurine du droïde en plus (pas de Cal à l’horizon, malheureusement). Une fois toutes les pièces assemblées, ce BD-1 mesure 31 centimètres.

Un bel objet pour les fans de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui nécessitera de débourser la somme de 99,99€ pour l’obtenir. La sortie du set est prévue pour le 1er août prochain, et il est déjà possible de le précommander sur Amazon.