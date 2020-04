Legends of Runeterra : sortie officielle du titre !

Après une première saison en beta ouverte, Legends of Runeterra est désormais officiellement disponible pour tous ! Le jeu de cartes issu de l’univers de League of Legends est maintenant jouable pour tout le monde que ce soit sur PC comme sur smartphones et tablettes sous android et ios. Pour l’occasion, Riot Games propose également la première extension du jeu, Marée Montante.

En attendant un premier avis concernant le jeu, voici quelques informations sur cette sortie du titre !

Marée Montante, première extension incontournable

Legends of Runeterra prend donc place, via Marée Montante, dans un tout nouveau territoire : Bilgewater. Si la thématique des pirates et de la mer est ici très présente, on sera pour le coup dans un terrain plutôt connu du côté des fans de League of Legends car parmi les 120 nouvelles cartes, des personnages tel que Miss Fortune, Fizz ou encore Gangplank seront de la partie.

Vous aurez également l’occasion de découvrir pas moins de 6 nouvelles mécaniques de jeux, ajoutant encore plus de profondeur à l’ensemble. La sortie de Legends of Runeterra est également l’occasion de Jeff Jew, producteur exécutif, de s’exprimer de nouveau :

« Nous sommes très heureux de lancer officiellement Legends of Runeterra. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont joué et envoyé leurs retours pendant la bêta, et rendez-vous en jeu si vous nous rejoignez maintenant ! »

Le mot d’ordre est donc donné ! Rendez-vous sur le site officiel du jeu pour le télécharger dès maintenant !