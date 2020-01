Legends of Runeterra : le jeu est disponible dès ce soir

Si le studio Riot Games avait annoncé il y a maintenant quelques temps un bon nombre de nouveaux titres, Legends of Runeterra est le premier à se retrouver disponible en bêta pour tout les joueurs.

Disponible ce soir, mais pas pour tout le monde…

Cependant, si sa sortie était à la base prévue pour le 24 janvier, les joueurs s’étant pré-inscrits pour la bêta ou ayant participé aux différentes bêtas fermées pourront profiter de ce nouveau titre dès ce soir à 20h.

En effet, dès 20h, vous pourrez obtenir un e-mail avec une invitation jointe vous permettant d’activer votre compte. Il ne vous restera plus qu’à télécharger le jeu et à vous connecter pour jouer à ce jeu de cartes basé sur l’univers de League of Legends.

Si vous souhaitez tout savoir sur cette bêta, nous vous invitons à lire la FAQ dédiée sur le site officiel du jeu. Pour rappel, Legends of Runeterra est prévu sur PC, IOS et Android en Free to Play. La date de fin de bêta est à ce jour encore inconnue.