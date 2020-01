Legends of Runeterra : Voici les dates de l’Open Beta

Annoncé il y a quelques temps par Riot Games, Legends of Runeterra refait parler de lui pour une belle occasion. En effet, préparez vous à jouer de la pose de cartes car le jeu arrive en open beta. Et oui, dès le 24 janvier prochain à partir de 20h, vos ordinateurs pourront faire chauffer le board !

Pour rappel, Legends of Runeterra est le nouveau titre signé Riot Games, un jeu de cartes prenant place dans l’univers de League of Legends. Le jeu, reprenant de nombreux aspects des jeux de cartes célèbres tel que Hearthstone ou Magic : The Gathering, saura tirer son épingle du jeu.

Toute les infos concernant l’Open Beta

Parties classées : LoR proposera différents divisions et classes s’inspirant de ce qui est proposé aujourd’hui par League of Legends. Pas de descente possible pour le moment de classe.

panneau social, défier un ami… Options de personnalisations : nouveaux plateaux, nouveaux gardiens, emotes…

: nouveaux plateaux, nouveaux gardiens, emotes… Extensions à venir…

Ce que l’on remarque ici, c’est la volonté de Riot de mettre une nouvelle fois les joueurs au centre du développement du jeu. Le jeu sera entièrement gratuit avec des loot box uniquement pensées cosmétiques. La volonté est que les joueurs impacte réellement l’évolution de la méta du jeu au fur et à mesure de la bêta ou encore l’arrivée des différentes extensions.

Bien entendu qui dit saison 0 dit période de test, d’essais, mais contrairement à la bêta fermée, votre progression sera conservée entre la bêta ouverte et la version 1.0. Une bonne nouvelle pour les joueurs avide de gloire.

Comment jouer à Legends of Runeterra ?

Pour jouer à Legends of Runterra, il faut tout d’abord s’inscrire ! Pour ceci, vous n’aurez besoin que d’aller sur le site officiel du jeu pour vous préparer à jouer. En bonus, si vous vous inscrivez avant le 20 janvier, vous aurez l’occasion de lancer le jeu une petite journée avant les autres, soit le 23 janvier !

Pour les autres, le rendez-vous est fixé au 24 janvier, 20h. Le jeu dans sa version 1.0 est prévu pour PC et pour mobile à l’horizon de l’été 2020. Et vous, voulez-vous essayer Legends of Runeterra ?