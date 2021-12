Légendes Pokémon: Arceus serait déjà dans un état jouable selon… Christina Aguilera

Il y a des titres d’articles qu’on ne pensait jamais écrire ou lire, et pourtant, on y est. Vous nous demanderez certainement le rapport qu’il peut y avoir entre Légendes Pokémon: Arceus et Christina Aguilera, la célèbre popstar. La réponse est simple : la chanteuse a récemment été mise au cœur d’une publicité Nintendo Switch, et sa fille a pu tester le jeu en avant-première selon les propos de la star.

Un jeu prêt à passer gold ?

C’est via une interview du magazine Elle, rapportée par Nintendo Life, que la chanteuse révèle quelques détails sur le tournage de cette publicité. Pendant la préparation de cette pub, la fille de la star a pu mettre les mains sur le prochain jeu Pokémon tant attendu :

« Ma fille est tombée amoureuse d’un nouveau jeu. Nous avons eu un bref moment pour essayer Légendes Pokémon: Arceus. C’est tellement magnifique, les graphismes et l’univers que l’on peut explorer, et elle aimait tellement ça qu’elle ne me laissait pas jouer à mon tour. »

Si cela semble être sans importance (et à première vue, c’est le cas, avec tout le respect que l’on doit à la famille Aguilera), le fait que le jeu soit jouable en dehors du studio Game Freak semble indiquer que le jeu est actuellement dans un état « stable », sans doute proche de sa version commerciale. Ce qui veut donc dire que tout porte à croire qu’il pourrait bien maintenir sa date de sortie, fixée au 28 janvier prochain.