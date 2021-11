Star Wars The Old Republic : L’extension Legacy of the Sith sortira le 14 décembre

Annoncée durant l’été, l’extension Legacy of the Sith du MMO Star Wars The Old Republic a fait patienter les fans, mais un stream vient tout juste d’avoir lieu afin de révéler de nombreuses informations sur cette nouvelle aventure. Nous avons pu assister à la présentation quelques jours en avance en compagnie Charles Boyd (Directeur créatif), Keith Kanneg (Directeur projet) et Jackie Izawa (Community manager), et la première information à retenir est bien celle de la date de sortie de l’extension.

L’histoire continue

Star Wars The Old Republic: Legacy of the Sith arrivera donc dès le 14 décembre prochain, et ne manquera donc pas le coche de cette fin d’année, comme promis.

Cette nouvelle extension promet d’être extrêmement riche, aussi bien au niveau du contenu que de l’avancée scénaristique de la trame principale. Darth Malgus sera évidemment au centre de cette aventure, avec la planète Elom qui cache une forteresse Sith.

Bonne nouvelle, il sera possible de découvrir cette histoire très rapidement en plongeant directement dans le contenu de l’extension si vous le souhaitez, ce qui va dans le sens de l’accessibilité pour les nouveaux joueurs et joueuses, qui pourront plus que jamais découvrir le MMO avec facilité.

On y découvrira une nouvelle planète avec le monde aquatique de Manaan, partagé entre les Sith et les Jedi, comme une sorte de terrain neutre. Elle offrira une nouvelle base d’opération et son style offrira un peu de renouveau, étant donné qu’il s’agit là d’un monde recouvert par les eaux.

L’extension offrira aussi une nouvelle Zone litigieuse (début 2022) qui promet aussi d’apporter un peu de changement, en tout cas du côté de son ambiance, avec une atmosphère très space-horror.

La mission se déroulera sur une base secrète bâtie sur un astéroïde (Anomalie R4), avec des Sith décrits comme « extrêmes », autrement dit des fanatiques appartenant à un culte, qui sont encore plus dangereux que les Sith traditionnels.

Des vieilles connaissances sont de retour

Du côté des personnages que l’on va croiser, on pourra rencontrer quelques nouvelles têtes comme la Colonelle Gallo, qui aidera les personnages venus de la République, ou le Colonel Korrd, qui sera du côté de l’Empire.

Parmi les visages connus, on retrouvera Ann Paralun, désormais un Jedi accompli, Lana Beniko et surtout Tau Idair, très appréciée des fans, ainsi que de Darth Rivix et plein d’autres personnages.

Cette nouvelle mise à jour sera également l’occasion de revoir les fondamentaux du titre, avec tout d’abord un level maximum qui passe à 80, mais aussi et surtout les styles de combat. Votre façon de vous battre sera désormais dissociée du background de votre personnage, pour une personnalisation plus poussée qui autorise des classes plus libres.

Vous pourrez donc personnaliser les compétences de votre personnage à l’envie, en utilisant par exemple des pouvoirs obscurs tout en étant un Jedi, et changer du tout en tout en quelques instants.

Ce changement s’accompagne d’une refonte concernant la gestion des objets et des équipements, avec la volonté de supprimer une grande partie de la RNG dans ce domaine. Vous retrouverez toutes les informations à ce sujet sur le site officiel du jeu.

Rendez-vous donc dès le 14 décembre pour découvrir tout cela dans Star Wars The Old Republic: Legacy of the Sith.