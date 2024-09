Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered fuite sur le PSN et sortira cette année

Une semaine après avoir fermé le studio Midwinter, Behaviour Interactive (Dead by Daylight) rachète Red Hook Studios (Darkest Dungeon)

