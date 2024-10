Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered fait le point sur ses boss et le système de carte

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered fait le point sur ses boss et le système de carte

Towers of Aghasba : Le jeu d’aventure en monde ouvert sera lancé en accès anticipé dès le mois prochain sur PC et PS5

Towers of Aghasba : Le jeu d’aventure en monde ouvert sera lancé en accès anticipé dès le mois prochain sur PC et PS5

Clair Obscur: Expedition 33 sort ses baguettes et ses plus beaux bérets pour annonce son casting VF

Clair Obscur: Expedition 33 sort ses baguettes et ses plus beaux bérets pour annonce son casting VF