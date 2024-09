Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered se dévoile et sort le 10 décembre prochain sur PC et consoles

Un lissage et des améliorations au programme

Les joueurs pourront en effet incarner à nouveau Raziel dans sa quête de vengeance envers son maitre, qui l’a assassiné. Le jeu bénéficiera sur ce remaster de textures retravaillées que ce soit sur les effets graphiques ou les modèles 3D, mais aussi d’un mode photo. Cerise sur le gâteau, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered s’offrira une caméra remaniée, des nouveaux modes de contrôles mais également des performances améliorées.

Tout ceci devrait permettre de jouer à ces deux volets de manière un peu plus optimale que par le passé. D’ailleurs comme nous le montre le trailer, le travail sur le lissage des textures a l’air franchement bien ficelé, et il nous tarde de voir le résultat lors de sa sortie. De plus, on espère réellement que la sortie de ce remaster entrainera pourquoi le renouveau de la licence, qui n’a plus donné signe de vie depuis 2003 et son Legacy of Kain: Defiance.

Concernant sa sortie, Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered débarquera le 10 décembre prochain sur PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.