Mimimi Games, le studio derrière le tout récent Shadow Gambit: The Cursed Crew, annonce fermer ses portes

Une équipe au bout de ses forces

Dans un communiqué qui a surpris tout le monde, le studio annonce tout simplement sa fermeture prochaine, et ce après 12 ans d’existence. Une annonce étonnante qui intervient quelques jours après la sortie de son dernier titre, Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Détail encore plus surprenant, il s’agit d’un choix des employés face à une usure intense provoquée par le système, qui pousse à enchaîner des longs cycles de développement. Le milieu du développement de jeu vidéo est particulièrement difficile et chronophage, même dans une entreprise saine, et les employés ont décidé de rompre ce cycle afin de prendre soin d’eux avant toute chose :

« Alors que nous regardons notre voyage de 15 ans dans la création de jeux (et nous en pleurons), nous sommes reconnaissants pour l’amour et le soutien incroyables que nous avons reçus de vous tous. Nous chérissons chaque jeu que nous avons créé et sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir en tant que studio. Dans le même temps, consacrer les quinze dernières années de notre vie à travailler sur des jeux de plus en plus ambitieux a eu un lourd tribut personnel pour nous et nos familles. Après la sortie de Shadow Gambit, nous avons décidé que c’était le bon moment de donner la priorité à notre bien-être et de freiner au lieu de nous engager dans un autre cycle de production pluriannuel. »

Une décision courageuse, aussi permise par les ventes de Shadow Gambit: The Cursed Crew qui vont permettre d’offrir des compensations aux employés pour se retourner.

Pour autant, Mimimi Games indique tenir la boutique encore quelques mois, le temps de mettre à jour Shadow Gambit: The Cursed Crew jusqu’à ce que ce dernier soit parfaitement stable et livre tout son contenu, afin de tirer sa révérence en toute tranquillité. C’est donc la fin d’un studio talentueux, en espérant que les artistes épuisés puissent se reposer, et peut-être en revoir certains dans d’autres équipes.