Le Seigneur des Anneaux : Au moins 5 jeux sortiront d’ici 2024

Pendant que la série Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux du Pouvoir font les beaux jours d’Amazon Prime, la licence profite aujourd’hui d’un peu moins d’adaptations en jeu vidéo que par le passé, même si Embracer Group n’hésite pas à s’entourer de beaucoup de partenaires pour voir cet univers prendre vie sur nos consoles et PC. Un bilan qui s’apprête à changer puisque selon l’éditeur, pas moins de 5 jeux issus de la saga Le Seigneur des Anneaux devraient nous arriver d’ici courant 2024.

Une année importante pour la licence ?

Le bilan financier du groupe a été l’occasion de faire le point sur tous les projets en cours au sein d’Embracer, et il y en a beaucoup. On compte plus de 200 projets actuellement en préparation, dont cinq seraient liés à la licence Le Seigneur des Anneaux. Cela ne veut pas dire qu’Embracer éditera chacun de ces jeux, mais que le groupe peut percevoir des royalties en provenance de ces différents jeux, puisqu’il possède les droits de ces adaptations.

Le premier qui nous vient en tête est celui de Deadalic et Nacon, The Lord of the Rings: Gollum, qui doit sortir l’année prochaine, mais on peut aussi compter sur le jeu mobile en préparation chez EA. Le troisième doit être The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie prévu sur PC, tandis que Weta Workshop a aussi annoncé travailler sur un jeu Le Seigneur des Anneaux, sans pour autant savoir si le projet est assez avancé pour être compris dans ce lot.

Les prochains mois devraient donc être riches en adaptations pour cette licence.