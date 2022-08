Un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux va être développé par Weta Workshop et édité par Private Division

Maintenant que les droits d’adaptations de la licence Le Seigneur des Anneaux sont à vendre, il ne faudra pas s’étonner de voir de plus en plus de projets de jeux annoncés autour de cet univers si riche. On a déjà pu voir que Electronic Arts compte sortir un nouveau jeu mobile basé sur la Terre du Milieu, et c’est maintenant au tour de Private Division de signer un partenariat pour édité un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux.

We’re thrilled to announce that we have partnered with @WetaWorkshop to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R.R. Tolkien. We look forward to sharing more about the project in the future! pic.twitter.com/z9HxvXe7Da

— Private Division (@PrivateDivision) August 15, 2022