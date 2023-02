Le RPG tactique Redemption Reapers dévoile un long trailer pour sa sortie

Nouveau projet chapeauté par Adglobe et Binary Haze Interactive, respectivement développeur et éditeur qui ont déjà travaillé ensemble pour la sortie du très sympathique ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Redemption Reapers est un RPG tactique qui sort ce mercredi 22 février. Histoire de marquer le coup, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et fête ainsi la sortie du titre.

Brigade du Faucon Cendré entre dans la bataille

Plutôt discret depuis son annonce, le titre ne cache pourtant pas ses ambitions et nous précise que de nombreux vétérans ont travaillé dessus : on y retrouve notamment Masayuki Horikawa (Fire Emblem, Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (Metal Gear Solid, Freedom Wars) et Rei Kondoh (Bayonetta, Fire Emblem) ou encore Hiroyuki Kobayashi qui a officié sur le précédent jeu du studio. Une belle liste, accompagnée par un casting vocal de qualité où l’on retrouve notamment des voix qui ont œuvré sur Persona 5, L’Attaque des Titans, NieR Automata et (tellement) d’autres.

Cette bande-annonce ne s’attarde pas vraiment sur les mécaniques de jeu mais plutôt sur ce groupe de cinq Faucheurs négligés et rejetés par la société, qui vont former le dernier rempart contre les Mors, une sombre armée bien décidée à nuire à l’humanité. Si l’on nous promet une histoire forte, les combats prennent quant à eux la forme d’un RPG tactique, avec des joutes stratégiques où il faudra bien appréhender les compétences de chaque membre de la bande.

Redemption Reapers sort ce 22 février 2023 sur Steam, PlayStation 4 et Switch. Une version physique est également prévue pour le mois d’avril, sans précision sur sa date, son prix ou son distributeur français.