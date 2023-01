Redemption Reapers : Le RPG tactique sortira le 22 février sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch

Annoncé le mois dernier, Redemption Reapers a refait parler de lui hier par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. Développé par Adglobe et édité par Binary Haze Interactive, deux studios japonais qui ont notamment travaillé ensemble sur le metroidvania ENDER LILIES: Quietus of the Knights, le RPG tactique sortira en version numérique le 22 février prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Concernant l’édition physique, celle-ci sera disponible en avril sans plus de précisions pour le moment.

Une édition physique prévue en avril

Dans le cas où cette production ne vous dirait rien, sachez qu’elle prend place dans un univers orienté dark fantasy. Mettant en scène cinq Faucheurs méprisés par la population, ce petit groupe va devenir le dernier espoir du monde médiéval qui l’entoure. Sous le nom de Brigade du Faucon Cendré, son objectif est simple : agir de façon stratégique en permanence afin de combattre, survivre et protéger l’humanité des dangereuses armées des Mors.

Côté conception, ce titre est chapeauté par plusieurs vétérans de l’industrie dont Hiroyuki Kobayashi (ENDER LILIES: Quietus of the Knights), Masayuki Horikawa (Fire Emblem, Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (Metal Gear Solid, Freedom Wars) et Rei Kondoh (Bayonetta, Fire Emblem).

Quant au doublage audio, la version anglaise promet d’être portée par un casting solide incluant notamment Alejandra Reynoso (Castlevania, Dota 2), Jason Spisak (Arcane, Teen Titans Go!), Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) et Caleb Yen (Squid Game, Triangle Strategy, L’Attaque des Titans).

Rendez-vous dans moins d’un mois pour découvrir Redemption Reapers sur PC et consoles.