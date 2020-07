Le RPG Little Witch in the Woods montre un nouveau trailer

En développement depuis quelque temps, Little Witch in the Woods a commencé à faire parler de lui en juillet 2019 en arrivant sur les réseaux sociaux puis en novembre pour sa première véritable bande-annonce. RPG fantastique en pixel-art, le titre a de quoi susciter de l’intérêt chez les amateurs du genre, et le tout dernier trailer, publié il y a quelques minutes, renforcera probablement ce sentiment.

La vie de sorcière

Après son bref passage lors du Wholesome Direct de mai, Little Witch in the Woods se présente à nouveau avec une nouvelle bande-annonce. Celle-ci nous permet d’apercevoir Ellie, la jeune sorcière que l’on incarnera, à travers plus séquences de gameplay. Cette vidéo nous donne ainsi un aperçu de certaines composantes, comme la collecte d’ingrédients, la cueillette ou encore la fabrication de potions.

Sous couvert d’une direction artistique mignonne et particulièrement séduisante, Little Witch in the Woods nous fera suite l’aventure d’une sorcière qui termine ses études de sorcellerie. Elle devra développer ses aptitudes en explorant les zones environnantes, développer le village dans lequel elle atterrit, rencontrer de nouveaux PNJ… Il se murmure même qu’elle pourrait bien trouver l’amour.

Pour l’instant, Little Witch in the Woods est toujours en cours de développement. Le titre a pris un peu de retard puisque initialement prévu pour cet hiver, celui-ci n’arrivera qu’en 2021 sur Steam. Des versions PS4 et Switch ont déjà évoquées mais n’arriveront qu’après la sortie PC.