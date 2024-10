Le remake de Silent Hill 2 affiche déjà une grosse promotion avant sa sortie, une offre effrayante !

Silent Hill 2 pas cher avant son lancement

Cela n’a rien de fondamentalement surprenant, cela arrive souvent qu’un titre propose une remise lors de sa précommande et/ou à son lancement. Mais il faut tout de même avouer que la remise fait plaisir ici : pourtant proposé au prix conseillé de 69.99€, il est possible d’acheter le remake de Silent Hill 2 à partir de 49.99€. Une offre que l’on retrouve sur la très grande majorité des boutiques en ligne :

Vous en conviendrez, une vingtaine d’euros sur un titre récent, ça se prend, même s’il s’agit ici d’un remake ! Rappelons que ce Silent Hill 2 sera disponible sur PS5 et PC le 8 octobre 2024 et qu’il s’annonce déjà comme un retour réussi. Les tests sont sortis il y a peu et malgré quelques imperfections, les retours sont tous positifs, pointant du doigt une fidélité respectée, de jolis graphismes et un travail de modernisation réussi, en dépit de quelques longueurs.