Les Sims 4 Paranormal : Présentation du kit d’objets

Vivre dans une maison hantée avec pour colocataire des spectres ne vous fait pas peur ? C’est ce qu’on va voir grâce à ce nouveau kit d’objets Les Sims 4 Paranormal. Après la dernière extension des Sims 4 qui nous a fait voyager au Japon, nous avons droit cette fois-ci à une série de nouveaux objets basés sur le paranormal et de maisons hantées.

Bouh !

Pour vivre dans une maison hantée rien de plus simple, car c’est en mode construction que vous pourrez personnaliser votre terrain. En effet, en cliquant sur l’icône Informations en haut à gauche sur le terrain vous pourrez sélectionner Maison hantée résidentielle. Mais attention, en choisissant cela, vous aurez droit à des activités paranormales comme des objets étranges qui apparaissent, l’apparition de spectres, ces petites boules flottantes amicales ou hostiles.

Vous pouvez tenter de communiquer avec elles pour les calmer et être tranquille ou au contraire les laisser devenir incontrôlables et elles vous feront peur jour et nuit. En choisissant de modifier le type de votre terrain, vous pourrez également rencontrer Guidry le fantôme qui peut vous aider à gérer ces spectres et à vivre sereinement dans une maison hantée.

Esprit, es-tu là ?

Pas de nouvelles aspirations ou de traits de personnalité mais une nouvelle compétence disponible avec ce kit d’objets, il s’agit de la compétence Médium. Vous pourrez développer cette compétence en utiliser les nouveaux meubles à disposition comme la table de spiritisme. Au fil de la progression vous pourrez organiser vos propres séances de spiritisme ou encore invoquer les morts.

Vous pourrez même invoquer Bonehilda, la domestique squelettique pour qu’elle vous aide dans le ménage surnaturel. En augmentant cette nouvelle capacité, vous pourrez vous lancer dans une nouvelle carrière indépendante : enquêteur paranormal. Mais pour ce faire, il vous faudra discuter avec Guidry le fantôme afin qu’il vous remette un Permis d’enquêteur paranormal. Ou sinon vous pouvez l’acheter via la boutique de récompenses.

Pour 9,99€, ce nouveau kit d’objets Les Sims 4 Paranormal semble vraiment valoir le coup. Avec son lot de nouvelles tenues, nouvelles coiffures, nouvelle compétence et nouvelle carrière, vous en avez largement pour votre argent (comparativement à certains kits tout du moins) avec pas mal de contenus et si les spectres et les activités paranormales ne vous font pas peur, alors foncez les yeux fermés. Mais on vous aura prévenu !