Le jeu de cartes Pokémon TCG Pocket devient de plus en plus populaire avec 30 millions de téléchargements

Qu’elles soient virtuelles ou réelles, les cartes Pokémon cartonnent

Il n’aura fallu que quelques heures pour que Pokémon TCG Pocket dépasse les 10 millions de téléchargements sur mobiles, mais ce n’était là que le début de l’aventure. Depuis, le jeu a beaucoup fait parler de lui, que ce soit pour ses jolis visuels de cartes ou pour ses théories sur l’ouverture des boosters qui renvoient au bon vieux temps des combines secrètes des premiers jeux Pokémon.

Avec un tel bouche à oreille, il fallait s’attendre à ce que le public devienne vite de plus en plus grand et un peu plus d’une semaine après la sortie du jeu, on apprend que Pokémon TCG Pocket a été téléchargé plus de 30 millions de fois.

En 4 jours, le titre avait déjà rapporté plus de 12 millions de dollars selon les estimations du site Mobilegamer.biz. Aujourd’hui, ce chiffre doit être bien plus élevé et The Pokémon Company doit se frotter les mains devant le nouveau phénomène qu’il vient de lancer.