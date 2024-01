Le créateur de Fallout travaille sur The Outer Worlds 2 en tant que consultant

Un conseiller de choix pour Obsidian

Tim Cain est connu pour avoir été à l’origine de la saga Fallout, qui est également passée entre les mains d’Obsidian avec Fallout New Vegas. The Outer Worlds s’inspire d’ailleurs beaucoup de cette licence, et c’est pourquoi on peut comprendre l’envie du studio de se rapprocher du créateur pour développer ce nouveau. Dans une interview accordée à Rock Paper Shotgun, Tim Cain révèle donc qu’il participe bien à l’élaboration de The Outer Worlds 2, mais seulement en qualité d’assistant :

« Il y a des choses qu’ils essayent de faire dans la suite, dont je ne peux bien sûr pas parler, sur lesquelles je suis attiré parce que c’est similaire à ce que j’ai fait dans le passé. Parfois, je leur dis juste : « Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais voici les pièges à éviter. Voici quelques-uns des énormes défis qui se trouvent sur votre chemin et que vous devrez contourner ». »

Ce qui est certainement une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui pleurent encore les projets avortés du studio pour la licence Fallout, puisque The Outer Worlds 2 pourrait bien faire office de remplaçant. En attendant d’en savoir plus, notamment sur sa date de sortie, The Outer Worlds 2 semble être prévu sur PC et Xbox Series.