Le co-fondateur de Ninja Theory (Hellblade II), Tameem Antoniades, a quitté le studio

L’un des piliers du studio a plié bagage

L’annonce n’a pas vraiment été rendue public et ce départ semble s’être déroulé dans la plus grande des discrétions. Polygon a pu constater lors de sa visite des locaux du studio que Tameem Antoniades n’était pas présent. Un porte-parole de Xbox a ensuite confirmé au site que le directeur créatif du studio ne travaillait effectivement plus là-bas.

Il s’agissait pourtant d’une figure importante du studio puisqu’il était notamment le scénariste des jeux les plus connus du studio ces dernières années, comme sur Enslaved: Odyssey to the West, le reboot DmC ainsi que sur le premier Hellblade. Il n’est pas précisé quand ce départ a eu lieu même si Ninja Theory a voulu rassurer en indiquant que cette suite était de toute façon principalement gérée par Dan Attwell (directeur artistique), Mark Slater-Tunstill (directeur des effets visuels) et David Garcia (directeur audio).

Un départ qui reste malgré tout notable, surtout dans la mesure où l’on ignore maintenant où Tameem Antoniades travaille désormais, tout comme on ne sait rien sur les raisons de son départ.