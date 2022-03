Lame double de gargouille et Espadon de gargouille – Elden Ring

Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici les Lame double de gargouille et l’Espadon de gargouille, obtenable à l’Aqueduc de la Siofra.

Où trouver les Lame double de gargouille et Espadon de gargouille ?

Emplacement : Aqueduc de la Siofra

Cette zone est uniquement disponible après avoir vaincu le boss Radhan. Arrivé à Nokron, la ville Eternelle, continuez le chemin principal jusqu’à vaincre la Larve imitatrice. Une fois être arrivé à la région où vous affrontez des créatures vikings, progressez sur la droite en contournant le domaine de Sacrecorne pour apercevoir une région dominée par des méduses spectrales.

Suivez ces dernières, pour chuter en contrebas et arriver à l’Aqueduc de Siofra. Avancez sur votre gauche pour arriver à l’Aqueduc et découvrir des marches qui montent vers l’arène de boss. Ici, vous affronterez deux gargouilles et au terme de l’affrontement serez détenteur de la Lame double de gargouille et de l’Espadon de gargouille.

