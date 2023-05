Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon : On y a joué, premier avis sur l’adaptation

Lors d’un évènement organisé par Microids, nous avons pu essayer Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon durant une quarantaine de minutes et nous avons pu poser quelques questions aux développeurs.

Une adaptation grand public fidèle à la bande dessinée d’origine

Nous avons d’ailleurs demandé comment le projet avait démarré et on nous a expliqué qu’il n’a pas été facile de convaincre Tintinimaginatio (ex Monlinsart). Les négociations ont débuté il y a 8 ans tandis que le développement n’a réellement débuté qu’il y a deux ans environ, mais ce qui a penché dans la balance, ce serait l’expertise de Pendulo Studios qui est à l’origine de l’adaptation de la BD Blacksad en jeu vidéo : Blacksad : Under the Skin. Chose qui a apparemment plu à Tintinimaginatio pour donner son accord.

Le titre met notamment en avant la narration, le respect de l’œuvre d’origine, mais aussi toute la partie action que Microids voulait insuffler au jeu. Autrement dit, Pendulo et Microids nous ont confié avoir été précautionneux en ce qui concerne la fidélité au travail d’Hergé et qu’ils ont surtout exprimé leur créativité et leur liberté sur le gameplay où il avait bien plus de marge de manœuvre. Néanmoins toute la partie visuelle du jeu a été approuvée par Tintinimaginatio comme c’est souvent le cas lorsque l’on travaille sur une grosse licence avec des ayants droit légitimement très protecteurs :

« Notre rôle est d’être fidèle aux assets de Tintinimaginatio et d’injecter notre expertise en matière de gameplay et de narration. De combler en quelque sorte les blancs entre les cases de la bande dessinée. C’est aussi de proposer un gameplay diversifié qui colle avec les aventures de Tintin puisqu’il vit énormément d’aventures différentes. Il pilote des avions, il conduit des voitures… Il fait énormément de choses. Dans le jeu vidéo, nous avons la chance de matérialiser ces éléments et de les faire vivre aux joueurs, et peut-être de manière plus intense que dans les BD. »

Ainsi, certains passages des Cigares du Pharaon ont été étendus dans le jeu pour servir la narration et le gameplay. Il y a eu alors un gros travail de recherche par les game designers du studio sur les autres BD pour effectuer cette extension de l’univers comme étirer un environnement sur plusieurs kilomètres par exemple. Toujours d’après les dires de Microids et des développeurs, il était important de fluidifier ces extensions afin que les différentes phases s’emboîtent bien entre elles :

« Quand Tintin poursuit le papyrus sur le bateau au début de l’histoire, bien sûr que c’est une course-poursuite dans le jeu. Je pense que c’est naturel, ce que nous voulons ressentir entre les différentes phases de la bande dessinée. Vous pouvez le voir quand vous jouez au jeu, toute l’histoire se déroule de manière fluide et c’est le plus important. En plus bien sûr, d’être fidèle à Hergé. »

On nous a confié aussi que cette histoire de Tintin était un choix idéal pour parler à un public aussi large que possible. D’abord aux fans, aux lecteurs de la BD évidemment et à ceux qui ont regardé la série animée, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas du tout Tintin. L’histoire est en effet assez indépendante pour être un point d’entrée dans l’univers de Tintin. On nous a rappelé avec justesse que les albums peuvent aisément se lire séparément donc il n’y a pas vraiment de souci à se faire au niveau de la compréhension.

La BD se lit assez facilement et l’histoire est finalement assez courte. En prenant cela en compte, on peut se demander si ces « extensions » de la BD d’origine ne pourraient pas trop surcharger le soft. Nous avons donc demandé la durée de vie approximative et il s’avère que la réponse nous a plutôt rassurés puisqu’il faudra, en moyenne, dix heures pour en venir à bout. Un peu moins si vous êtes habitués aux jeux vidéo en général car on rappelle que Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon vise évidemment un public large dont des fans de Hergé qui ne sont pas forcément des adeptes de la manette.

Nos premières impressions sur le jeu

Lors de notre session, nous avons justement pu confirmer cette diversité dans le gameplay évoquée plus haut et ainsi nous essayer à trois niveaux situés à différents moments de l’intrigue ; le début avec Tintin poursuivant le papyrus sur le bateau, une phase en avion et l’exploration du tombeau égyptien. Nous n’avions accès qu’aux voix anglaises lors de cette démo mais sachez que le jeu sera bel et bien doublé en français. Il se trouve d’ailleurs que c’est Benjamin Bollen (également la voix française de Tintin dans le film de Spielberg) qui prête de nouveau sa voix au personnage, ce qui est une bonne nouvelle.

Le jeu tournait sur PC et à première vue il n’y avait pas de souci technique notable (bien qu’il faille toujours se méfier et attendre tout de même les retours de test lors de sa sortie). En parlant de Tintin et Le Secret de La Licorne justement, la patte graphique de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon passe plutôt bien à l’écran car elle s’inspire énormément de l’adaptation cinématographique sans toutefois en reprendre entièrement les traits. On doute qu’un rendu très proche de la bande dessiné aurait donné un résultat aussi convainquant sans un budget colossal. On remercie également Microids de nous avoir offert la bande dessinée des Cigares du Pharaon. Cela nous a permis de la relire après-coup pour effectivement attester du respect de l’œuvre d’origine.

Il se distingue des autres adaptations en calquant son action sur les évènements de la BD, là où d’autres se cantonnent à un genre bien précis tout du long (plateforme, narratif…). Cette variété des approches permet de diversifier le gameplay tout en restant fidèle au matériau d’origine. Ce choix est plutôt une bonne idée histoire de ne pas tomber dans une certaine routine tout en permettant à un grand panel de joueurs de l’apprécier. On nous a aussi parler de séquences où l’on contrôlera Milou lors de l’interview. Le revers de la médaille est que malheureusement, il faut s’attendre à des passages moins réussis que d’autres.

Si nous avons apprécié la fuite en avion dynamique et le tombeau égyptien offrant quelques énigmes sympathiques, la course-poursuite avec le papyrus à base de QTE s’étalait un petit peu trop à notre goût. Difficile d’aller plus loin dans la réflexion car nous n’avons pas pu enchaîner ces aventures (il fallait à chaque fois recharger une sauvegarde pour passer à la suite) et il faudra en réalité juger du jeu sur son ensemble, en expérimentant cette fluidité dont nous ont parlé Pendulo Studios et Microids pour vivre pleinement la BD de manière interactive.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera sans doute un jeu pensé pour le grand public et les fans de la BD, mais il laisse entrevoir pour le moment une adaptation fidèle et qui tient la route. En espérant que l’entièreté du périple sera aussi convenable. Sortie prévue cette année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.