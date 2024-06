La saga de films Sans un bruit va être adaptée en jeu d’horreur avec A Quiet Place: The Road Ahead

La saga de films Sans un bruit va être adaptée en jeu d’horreur avec A Quiet Place: The Road Ahead

Bethesda ne veut pas se presser pour le prochain jeu Fallout et préfère prendre son temps

Bethesda ne veut pas se presser pour le prochain jeu Fallout et préfère prendre son temps

Un jeu Kaiju No. 8 a été annoncé, il s’agira d’un free-to-play prévu sur mobiles et PC

Un jeu Kaiju No. 8 a été annoncé, il s’agira d’un free-to-play prévu sur mobiles et PC

Lords of the Fallen : La suite du Souls-like verra le jour en 2026 selon CI Games

Lords of the Fallen : La suite du Souls-like verra le jour en 2026 selon CI Games