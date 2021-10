Un jeu A Quiet Place (Sans un bruit) dérivé des films est en développement

Si vous aimez les films d’horreur stressants avec une grosse dose de suspense, vous connaissez peut-être la désormais saga des A Quiet Place, traduit chez nous en Sans un bruit. Le succès des deux films a visiblement donné des idées à Saber Interactive (visiblement expérimenté pour les adaptations de films d’horreur, avec World War Z en tête), qui annonce qu’un jeu dérivé de la saga va bientôt voir le jour.

Une histoire originale dans l’univers des films

Un jeu A Quiet Place est donc bien en préparation, et serait entre les mains du studio iLLOGIKA (avec des vétérans des séries Far Cry et Rainbow Six), avec l’aide de EP1T0ME. Il s’agira donc d’un jeu d’horreur solo, qui est pour le moment prévu pour sortir courant 2022, sans plus de précisions pour l’instant.

Le jeu se situera bien dans le même univers que les films, mais présentera une intrigue originale, et on nous promet de bien ressentir toute la tension des films manettes en main. Le concept de la saga peut en effet bien s’adapter à un jeu. Pour rappel, A Quiet Place met en scène des survivants dans un monde post-apocalyptique, qui tentent d’échapper à des monstres très sensibles au bruit.

Seul un site internet dédié au jeu est disponible pour le moment en attendant d’autres informations.