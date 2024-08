Dead by Daylight s’offre une collaboration avec Castlevania et en tease une autre avec Five Nights at Freddy’s

Dead by Daylight s’offre une collaboration avec Castlevania et en tease une autre avec Five Nights at Freddy’s

A Quiet Place: The Road Ahead sortira dans le plus grand des calmes le 17 octobre prochain

A Quiet Place: The Road Ahead sortira dans le plus grand des calmes le 17 octobre prochain

Débrief’ : Darksiders, Wreckfest 2, Bungie licencie, Dragon Age The Veilguard et Harry Potter

Débrief’ : Darksiders, Wreckfest 2, Bungie licencie, Dragon Age The Veilguard et Harry Potter

Test Bô : Path of the Teal Lotus – Le bourgeon ne fait pas la fleur

Test Bô : Path of the Teal Lotus – Le bourgeon ne fait pas la fleur

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous fait faire le tour d’Hyrule en vidéo

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous fait faire le tour d’Hyrule en vidéo

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Août 2024

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Août 2024