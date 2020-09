La Mer Éclatée : Notre avis sur le tome 3 de Bragelonne

Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour parler d’une suite. Après nous être attardés sur d’autres types d’ouvrages (coucou Cube Arts et GTA), nous allons nous intéresser au troisième tome de la trilogie La Mer Éclatée de Joe Abercrombie. Toujours réédité par Bragelonne, ce dernier se nomme La moitié d’une guerre et prend ainsi la suite de La moitié d’un Roi et de La moitié d’un monde.

Concluant la trilogie de l’écrivain anglais, la réédition de cette suite est sortie le 17 juin 2020 et est disponible au format poche. Et qui dit nouveau tome, dit également nouveaux protagonistes, comme c’était le cas avec les deux volumes précédents. Il est donc, à nouveau, question de se réhabituer au personnage qui portera l’histoire. Le tout, dans un univers pourtant déjà connu.

Mais, si cette formule fonctionnait pour la présentation de l’univers dans le premier tome et pour l’apport de fraîcheur dans le second, cela fonctionne-t-il toujours dans ce troisième et dernier volume ? C’est ce que nous allons voir ensemble ci-après.

Une nouvelle vue sur le monde

Dans ce troisième tome, les lecteurs peuvent suivre l’aventure de Skara, jeune femme devenue Reine de Troveland suite à l’attaque de Yilling et le meurtre du roi Fynn. Ce dernier est dans un état lamentable et Skara cherche à récupérer ce qui appartenait anciennement à son grand-père. Pour cela, elle va aller chercher le soutien du Gettland et du Vansterland. Mais ce n’est pas le seul nouveau personnage, puisque l’on retrouve aussi Koll, l’apprenti de Yarvi et Raith, porteur d’épée.

Comme le titre de ce troisième tome l’indique, l’intrigue tourne autour de la guerre. Cette dernière se décante à moitié grâce aux armes et à moitié grâce à la parole, à l’intellect, d’où cette « moitié ». Dès lors, cette guerre oppose les personnages de l’histoire au Haut-Roi et à Grand-Mère Wexen. La trame reste donc du même niveau que les précédentes, offrant ainsi des combats épiques et quelques rebondissements bienvenus. D’ailleurs, la place de la diplomatie dans ce tome est suffisante pour apporter un peu de variété aux scènes que nous décrit l’auteur.

L’union entre les combats et les phases plus portées sur les dialogues nous permet de savourer une histoire entraînante, où l’ennui n’a pas sa place. D’ailleurs, la jolie plume de Joe Abercrombie rend la lecture plaisante et son envie de nous en apprendre plus sur son univers, notamment sur les elfes, se faire ressentir tout au long de ce troisième volume, dès lors très complet et très réussi.

Cependant, ce troisième tome ne brille pas grâce à ses personnages. Ces derniers sont bien moins intéressants que ceux des deux volumes précédents. Si Skara et Raith présentent de sympathiques choses, il faut dire que Yarvi et Epine savaient se montrer bien plus prenants lorsqu’ils passaient à l’action. Mais, et c’est bien pour un dernier volume, les personnages des deux précédents tomes sont présents dans celui-ci. Yarvi a d’ailleurs une place spéciale dans le développement de l’intrigue, permettant ainsi de voir comment ce dernier a évolué au cours de l’histoire globale de cette trilogie.

Après tout, Yarvi a beau n’être le personnage principal que du premier tome, ce dernier laisse une emprunte importante sur la trilogie et son aura est présente à travers toute la série de romans. Sa présence par moments le fait donc passer au premier plan, même s’il n’occupe plus le rôle de protagoniste principal. C’est peut-être un reproche qui peut être fait, la présence continue de Yarvi lui fait prendre le pas sur les autres personnages. Même si, en soi, cela n’empêche en rien de profiter de la lecture et de l’histoire à travers les yeux de différents personnages.

Faut-il craquer pour le tome 3 de La Mer Éclatée ?

La Mer Éclatée : La Moitié d’une Guerre se montre comme une conclusion parfait pour la trilogie. Nombre de rebondissements y sont présents, l’histoire et les personnages sont bien construits et la plume de Joe Abercrombie se révèle être des plus plaisantes. Son envie d’approfondir son sujet rend son œuvre très complète et nous permet de savourer chaque situation sans laisser de zones d’ombres une fois celle-ci décantée. Ceci a l’avantage d’éviter toute frustration de la part du lecteur.

Par ailleurs, Bragelonne sait que Joe Abercrombie est un auteur de qualité, au-delà de La Mer Éclatée. Après tout, l’éditeur a déjà publié plusieurs de ses ouvrages et va encore le faire très prochainement, avec une nouvelle série en grand format. Bref, cet homme a encore pas mal de choses à nous raconter.

Au final, cette trilogie se termine d’une très chouette manière, avec une conclusion reflétant bien l’ensemble de la série. Le style de Joe Abercrombie ne conviendra, c’est sûr, pas à tous et son côté très terre à terre, laissant parfois un peu trop les sentiments de côté pourrait déplaire à certains. Mais pour nous, ces trois tomes furent un vrai régal et il nous tarde de découvrir le premier tome de l’Âge de la Folie : Un Soupçon de Haine.