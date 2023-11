Dead Space au meilleur prix pour le Black Friday

On ne peut pas dire le contraire : l’année a été prolifique pour les jeux d’horreur. Entre Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, The Callisto Protocol et le remake de Dead Space, les fans d’ambiance horrifique ont eu de quoi faire. Et si vous n’aviez pas eu le budget pour les enchaîner, séance de rattrapage aujourd’hui avec le dernier de cette liste qui est actuellement en promotion.

Pour le Black Friday, Dead Space Remake passe à seulement 34.90€ sur Amazon. Il est aussi vendu un peu moins cher à 39.99€ sur Carrefour et la Fnac. Habituellement, on peut le trouver entre 45 et 50€, ce qui n’est pas une incroyable remise mais peut-être une offre suffisante pour vous faire craquer. A 34.90€, cela reste tout de même son meilleur prix depuis son lancement en début d’année.

Pour rappel, cette cuvée 2023 de Dead Space est un remake du premier épisode sorti il y a plus d’une décennie. On garde l’histoire principale avec notre cher Isaac mais l’on profite de meilleurs graphismes, d’une bande-son plus immersive et d’une aventure qui n’a aucun temps de chargement du début à la fin. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet.