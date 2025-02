La deuxième extension de Diablo IV n’arrivera pas avant 2026, Blizzard ayant décidé de prendre un peu plus de temps

Pour mieux répondre aux besoins du public

N’attendez finalement pas de nouvelle extension pour Diablo IV cette année, Blizzard s’étant peut-être montré un peu trop ambitieux ici. Les retours sur Vassel of Hatred ont certainement fait bouger les lignes et l’éditeur se dit maintenant qu’il est sans doute préférable d’accorder un peu plus de soin à la deuxième fournée. C’est ce que Fergusson insinue lors de son intervention, qui a été relayée par IGN.

On comprend alors que Blizzard souhaite prendre en compte l’avis de la communauté et qu’une feuille de route sera bientôt publiée pour le jeu. Celle-ci concernera surtout l’année 2025, et ne fera donc pas mention de la deuxième extension de Diablo IV, maintenant prévue pour le début d’année 2026 :

« En 2025, ou juste avant la saison 8, nous aurons une feuille de route 2025 pour Diablo 4. Notre deuxième extension ne sera pas sur cette feuille de route, car notre deuxième extension arrive en 2026, mais au moins les joueurs sauront ce que réserve l’avenir. »

Puisque réagir aux demandes de la communauté prend un peu de temps, tout le calendrier se voit être bousculé en interne et Blizzard doit s’ajuster à cette façon de faire. Il faudra donc se contenter de nouvelles saisons pour 2025, en attendant de savoir vers quoi Diablo IV se dirige pour sa deuxième extension.