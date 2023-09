Diablo IV pourrait avoir droit à une extension tous les ans selon Rod Fergusson de Blizzard

Une extension par an, le pari ambitieux

Jusqu’ici, deux extensions étaient déjà plus ou moins confirmées par Blizzard pour ce Diablo IV, sans que l’on sache vraiment quand elles sortiraient. Rod Fergusson, general manager sur la licence, a précisé un peu plus les plans du studio autour de la sortie de ces extensions. Dans une interview publiée chez Dexerto, il avance que les extensions pourraient être annuelles pour Diablo IV, admettant que l’attente de 11 ans entre le troisième et quatrième épisode était trop long et pas assez rempli pour occuper la communauté :

« Donc, nos plans de saisons trimestrielles et nos extensions annuelles sont les choses sur lesquelles nous nous concentrons vraiment pour l’aspect live service du jeu. Nous avons des plans, nous avons des intrigues à venir. Nous avons des projets. Nous nous dirigeons vers nos saisons, vers nos extensions, et c’est quelque chose que nous allons faire pendant longtemps. Nous sommes impatients. »

Avoir une extension de Diablo IV par an en plus de quatre saisons semble être un plan bien ambitieux, peut-être trop. On leur laissera le bénéfice du doute en attendant de voir l’allure de la première extension, qui, si les plans indiqués ici sont réels, pourrait donc arriver dès 2024.

Diablo IV est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.