La date de sortie de Street Fighter 6 a fuité, rendez-vous en juin 2023

Décidément, les fuites s’accumulent pour les Game Awards. Les éditeurs et studios continuent de mettre en ligne des informations sensibles par mégarde en avance. Après Star Wars Jedi Survivor qui a dévoilé sa date de sortie trop tôt, c’est au tour de Street Fighter 6 de nous communiquer la sienne, là aussi par inadvertance. Prenez votre agenda, la baston commencera un peu avant l’été prochain.

Les fuites sont dans la Street

C’est une nouvelle fois une page d’une boutique en ligne qui a été mise en ligne plus tôt. Cette fois-ci, ce n’est pas Steam qui fuite, mais la page de précommande du PlayStation Store pour la version PS4 qui s’est mise à jour avec les différentes éditions, et qui nous a dévoilé une date de sortie fixée au 2 juin 2023. La page a été repérée et immortalisée par un joueur sur Resetera.

Plusieurs éditions sont listées, avec les traditionnelles éditions standard, Deluxe et Ultimate. On note la présence de plusieurs tenues et de titres et stickers spéciaux pour l’ensemble des éditions, avec l’habituel Season Pass de la première année pour la Deluxe et l’Ultimate, dont une version plus complète dans cette dernière.

Etant donné que l’on s’attendait à une présence pendant la cérémonie des Game Awards, qui se déroulera dans la nuit de ce jeudi au vendredi, on imagine qu’une nouvelle bande-annonce avec l’officialisation de la date de sortie était programmée. Rappelons que Street Fighter 6 sortira sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series – le 2 juin 2023 donc, et que la seconde phase de bêta fermée se déroulera du 16 au 19 décembre sur toutes les plateformes, sauf PS4.