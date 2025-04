La date de sortie de Mafia: The Old Country a été publiée par erreur par 2K

Valve vend la mèche

Aujourd’hui retirée, la date de sortie de Mafia: The Old Country a été publiée sur la page Steam du jeu. Pas sur toutes les versions de cette page si l’on en croit Gematsu, qui rapporte que cette date a d’abord été mise en ligne sur la versions japonaise et sud-américaine du site de Valve, et Internet est allé trop vite pour l’éditeur qui s’est empressé de retirer cette information qui ne devait pas tomber avant le mois prochain, lors de la PAX East 2025 où le jeu sera présenté.

On sait désormais que Mafia: The Old Country est prévu pour le 8 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une date logique qui est assez éloignée d’une autre sortie phare du catalogue de 2K, Borderlands 4, qui arrivera quant à lui le 23 septembre. Et on imagine que lui-même est éloigné de la sortie de GTA VI, que l’on voit bien débarquer début novembre s’il n’est pas repoussé.

La date de Mafia: The Old Country sera sans doute officialisée d’ici la PAX East, donc au plus tard le 11 mai prochain, mais il n’y a désormais plus trop de doutes à son sujet.