La compilation Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection arrive le 30 août

Annoncé plus tôt dans l’année, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est une compilation de 13 anciens jeux Tortues Ninjas qui ressortira sur nos consoles actuelles. Plutôt discret depuis sa première présentation, le titre vient de nous confirmer sa date de sortie tout en dévoilant quelques images complémentaires. Sortez votre agenda (et mettez vos pizzas au four), la sortie est prévue pour cet été.

La fin de l’été sera rétro

Pour développer cette compilation, Konami s’est rapproché du studio Digital Eclipse, connu pour avoir réalisé la récente collection Disney Classic Games avec Aladdin et Le Roi Lion. Bien sûr, ne vous attendez pas à une véritable refonte, il s’agit d’un simple regroupement de plusieurs jeux Tortues Ninjas comme à l’époque, avec quelques commodités en plus : une sauvegarde automatique, le rembobinage, la modification des contrôles, et l’ajout du jeu en ligne pour certains titres ; des options de confort non négligeable.

Au total, ce sont 13 jeux qui vont ressortir à travers Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. La sortie est désormais fixée au 30 août 2022, date à laquelle la compilation sera disponible sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Bonne nouvelle, une version physique est aussi prévue et est déjà disponible en précommande.

Jeux présents dans la compilation

Voici tous les jeux qui seront disponibles et jouables dans la collection :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Des classiques qui étaient jouables aux époques 8 et 16-bits et sur arcade, qui vont rappeler de sacrés souvenirs aux anciens joueurs et anciennes joueuses. Pour les nouveaux, ce sera l’occasion de découvrir ces anciennes aventures avec Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo.