Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, une compilation de 13 jeux sortira cette année

Plutôt nostalgiques des jeux d’arcade d’antan ? Konami vous a entendus et proposera dès cette année Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection, grâce à l’aide de Nickelodeon et du studio Digital Eclipse. Il s’agit d’une compilation de pas moins de 13 jeux issus de l’univers des Tortues Ninjas et sortis à l’époque sur bornes d’arcade, NES, Super NES, Mega Drive et Gameboy.

La compilation sortira en 2022 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix conseillé de 39,99$, en versions digitales et physiques. Petit tour du propriétaire pour cette énième compilation de jeux rétro présentée lors du State of Play du 9 mars, qui a aussi vu l’annonce d’un nouveau mode de jeu pour l’exclusivité Sony, Returnal.

Une 4 fromages s’il vous plait

D’après le post de blog publié tout de suite après la présentation, l’éditeur Konami décrit ce que sera cette compilation : « The Cowabunga Collection devait contenir l’intégralité des versions occidentales des jeux 8 bits et 16 bits, leurs versions japonaises et, bien entendu, les jeux d’arcades Tortues Ninja. Au total, ce sont pas moins de 13 jeux d’arcade et console, déclinés dans leurs versions régionales ». L’occasion pour celles et ceux qui ne les ont jamais faits de découvrir ces jeux pour la plupart bien appréciés par les joueurs.

Voici la liste complète des 13 jeux avec leurs plateformes d’origine, qui devraient être présents dans cette compilation :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade – jusqu’à 3 amis en local ou en ligne via le PS Plus)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Turtles in Time (Arcade – jusqu’à 3 amis en local ou en ligne via le PS Plus)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : The Arcade Game (NES – 8 bits)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : The Manhattan Project (NES – 8 bits)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Turtles in Time (Super Nintendo – 16 bits)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Tournament Fighters (Super Nintendo, mode en ligne disponible)

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Hyperstone Heist (Sega Genesis – 16 bits, mode en ligne disponible)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Tournament Fighters (Sega Genesis, jeu de combat façon 1 contre 1)

Teenage Mutant Ninja Turtles : Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : Radical Rescue (Game Boy, un jeu façon Castlevania : Symphony of the Night)

A noter que pour moderniser l’ensemble de ces jeux afin d’attirer un public non initié, le jeu proposera des textures HD, des options de sauvegarde et de retour en arrière, deux nouveaux modes de jeu Boss Rush et Challenge, 11 de ces jeux en version japonaise originale, une configuration des touches, des croquis inédits des développements des jeux ainsi que des guides de jeu sur-mesure afin d’aider les joueurs lors de passages trop difficiles, le tout dans une mise en scène style magazine des années 90.