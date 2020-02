La carte mythique Dust 2 de Counter-Strike recréée dans Fortnite

Il y a des cartes légendaires qui ne prennent pas une ride peu importe les années et Dust 2 (ou de_dust2) en fait sans aucun doute partie. Depuis Counter-Strike 1.6 jusqu’à Counter-Strike : Global Offensive aujourd’hui, Dust 2 reste le terrain de jeu favori de nombreux joueurs.

La map est tellement populaire qu’elle est souvent recréée dans d’autres jeux. Aujourd’hui, il est possible d’en profiter sur le Battle Royale le plus célèbre, Fortnite.

« Un peu de Fortnite après quelques matchs sur Counter ? »

Avec le nouvel événement « Amour et Guerre », Fortnite a eu droit à un nouveau mode de jeu « Opération et Destruction ». Dans les grandes lignes, cela reprend trait pour trait le principe du FPS compétitif de Valve avec une équipe attaquante qui pose la bombe et une autre qui doit la désamorcer.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Dust 2 débarque dans ce mode qui lui correspond en tout poil. On doit cette performance à la Team Evolve qui propose aux joueurs de plonger dans un moment nostalgique, et avec le souci du détail puisqu’il y a même un système permettant de dépenser de l’argent pour acheter des armes. Pour en profiter, il suffit de rentrer le code suivant dans le mode créatif : 9908-4675-7557.