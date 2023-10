La bande-son de Bayonetta aura droit à son coffret 4 vinyles fin 2023

Une édition rouge sang

Encore une fois, c’est le distributeur français Just for Games qui est derrière ce bon coup : un coffret collector pour la bande-son de Bayonetta vient d’être présentée, où l’on connait déjà la liste des morceaux et le contenu de cette boîte. En collaboration avec Wayô Records, cette édition deluxe propose des pochettes illustres à l’instar de notre sorcière, avec en bonus, un livret de 20 pages illustré et annoté par l’équipe.

Quant aux vinyles, il y en aura 4 dans ce boxset. Notez d’ailleurs que cette édition sera exclusive au territoire français avec un très beau rouge sang avec effet marbré. Un vrai petit plaisir pour les fans, qui pourront retrouver ce coffret dès la fin de l’année. Pas encore de date de sortie précise mais Just for Games prévoit une commercialisation d’ici fin 2023.

Où acheter le boxset 4 vinyles Bayonetta ?

Aussitôt annoncé, aussitôt en précommande. Bien que tous les revendeurs ne l’ont pas encore listés, il est possible de précommander son exemplaire dès maintenant au prix de 89.99€. Pour le moment, seul la Fnac a listé le collector, que vous pouvez réserver sans plus attendre. Amazon, Micromania et Just For Games ne devraient pas tarder.

Liste des musiques vinyles Bayonetta

Disque 1

Side A

Opening Scene

One Of A Kind

GM01 Chapter Start

EV02-2 The Angels Descend I

Riders Of The Light

Fly Me To The Moon (∞ Climax Mix)

EV03-1 Driving With Mr. Enzo

ST01 Crash Of The Transport Plane

Side B

The Gates Of Hell

ST02 Vigrid Station Platform

Theme Of Bayonetta – Mysterious Destiny

ST03 The Old City Of Vigrid

EV06-1 The Angels Descend II

The Heavies

Disque 2

Side C

Summoning The Infernal Demon

Battle For The Umbra Throne

EV09-4 The Angels Descend IV

In Trouble!

EV10-1 The Mysterious Child, Cereza

ST04 A Town Swallowed By Lava

EV12-2 Action!

ST05 The Catacombs

Climatic Battle

Let’s Hit The Climax !

Side D

Fortitudo – In Labors And Dangers

ST06 The Sunrise And Crescent Valleys

Red & Black

EV15 Cereza

Temperantia – In Foregoing Pleasures

Disque 3

Side E

Splash Wave (∞ Climax Mix)

After Burner (∞ Climax Mix)

ST09 Paradiso – Sea Of Stars

Iustitia – In Giving Every Man His Due

EV22-2 The Eyes Of The World

ST10 The Giant Military Transport – Valkyrie

Side F

ST11 Save Cereza!

Sapientia – In The Choice Between Good And Evil

Space Harrier (∞ Climax Mix)

Blood & Darkness

ST12 Ithavoll Building – Lower Floors

ST13 The Top Of The Ithavoll Building

EV29-5 The Death Of Luka

Disque 4

Side G

EV29-6 Balder

You May Call Me Father

EV30-1 End Of The Road

Friendship

EV32 The Death Of Jeanne

The Greatest Jubilee

Side H

EV33 The Demise?

EV35-1 Epilogue

Let’s Dance, Boys !

Memory

Bayonetta Image Song (Prototype A)

Bayonetta Image Song (Prototype C)

Mysterious Destiny (Retro Version)

Fly Me To The Moon