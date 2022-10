Konami continue son investissement dans le Metavers et les NFT en recrutant pour de nombreux postes

Pendant que certains éditeurs et studios calment un peu sur le business des NFT et du Metavers (sauf Square Enix), Konami y plonge à corps perdu. Vous attendiez des annonces sur le retour de Silent Hill, Castlevania ou encore Metal Gear ? Eh bien pour l’instant, vous devrez vous contenter du web3 façon Konami, parce que c’est bien évidemment tout ce que l’on attend d’un éditeur ayant une si forte renommée (c’est du sarcasme, au cas où).

Et pendant ce temps, c’est toujours le désert côté jeux

Puisque sa première opération autour des NFT Castlevania a été couronnée de succès (allez savoir pourquoi), Konami n’a aucune raison de reculer maintenant.

C’est pourquoi l’éditeur japonais annonce aujourd’hui entrer dans une grosse phase de recrutement avec de nombreux postes à pourvoir dans le domaine du Metavers, de la blockchain et des NFT. Sur le site de Konami, on peut voir l’entreprise déclarer :

« Nous avons mené des recherches et du développement pour intégrer les dernières technologies dans les jeux et les contenus, et prévoyons de lancer un service où les joueurs peuvent échanger leurs NFT (articles numériques) dans leurs jeux via une plate-forme de distribution unique utilisant la blockchain. »

Konami mise donc beaucoup sur cette nouvelle technologie, et souhaite visiblement intégrer des NFT dans certains titres. Donc oui, on va maintenant prier pour ne pas en retrouver dans les futurs Silent Hill qui pourraient bientôt être annoncés.