Silent Hill : Le réalisateur du prochain film confirme l’existence de plusieurs jeux avec une sortie en 2024

Avec toutes les rumeurs qui circulent autour de la saga, on se demande bien ce que peut attendre Konami pour confirmer que sa licence culte est de retour, ne serait-ce qu’en donnant un petit signe qui mettrait fin aux bruits de couloir. Mais si l’éditeur japonais est bien décidé à garder le secret, Christophe Gans n’a quant à lui pas sa langue dans sa poche et n’a pas envie de trop faire perdurer le mystère. Le réalisateur du prochain film Silent Hill a une nouvelle fois confirmé qu’il n’y a pas un, mais plusieurs jeux Silent Hill qui arrivent chez Konami.

