Koch Media : Pas de Dead Island 2, TimeSplitters ou Saints Row lors de la conférence selon Deep Silver

Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Alors que Koch Media va se lancer dans le grand bain des conférences dès le 11 juin prochain, Deep Silver préfère calmer les attentes, alors que les jeux de l’éditeur étaient très attendus.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021