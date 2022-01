Kirby et le Monde Oublié nous montre sa coop en vidéo et nous donne rendez-vous en mars

2022 est une année importante pour la licence Kirby, puisqu’elle fête ses 30 ans d’existence. Afin de célébrer convenablement l’anniversaire de notre petit héros tout rose, on pourra découvrir Kirby et le Monde Oublié dans quelques semaines, et si jusqu’ici on nous promettait seulement que le titre arriverait au printemps, un nouveau trailer vient nous donner une date de sortie un peu plus précise.

La nouvelle aventure de Kirby débute bientôt

C’est donc le 25 mars 2022 que l’on pourra découvrir Kirby et le Monde Oublié, en exclusivité sur Nintendo Switch. Cette toute nouvelle aventure promet d’offrir un peu plus de liberté pour un jeu Kirby, avec des environnements plus moderne avec des bâtiments ravagés par le temps, comme dans un univers pos-apocalyptique (mais tout mignon).

Ce nouveau trailer nous dévoile ainsi plus de gameplay afin de nous présenter diverses capacités de Kirby lorsqu’il assimilera ses adversaires, tout en nous montrant la partie coopération du jeu, avec la présence de Bandana Waddle Dee.

Histoire de fêter l’anniversaire de la mascotte, Nintendo offre également un fond d’écran aux couleurs de la série, tout en nous promettant plus de détails sur cet anniversaire à venir prochainement.