Kingdom Hearts Melody of Memory : la démo sera disponible demain

Prévu pour sortir dans un mois, en plein milieu de la semaine de la sortie des consoles de nouvelle génération, Kingdom Hearts Melody of Memory nous offre une démo, qui sera disponible dès demain, comme cela avait été promis par Square Enix lors du panel réservé au jeu durant le Tokyo Game Show.

La liste du contenu de la démo

Cette démo vous permettra donc d’essayer gratuitement quelques pistes de ce jeu musical. Vous n’aurez pas accès au mode Histoire, ni au mode Galerie, mais vous pourrez néanmoins jeter un oeil sur le mode Duo, qui permet de jouer à deux avec Sora et Riku. Voici la liste des pistes jouables durant cette démo :

Welcome to Wonderland – Kingdom Hearts (solo)

– Kingdom Hearts (solo) Hand in Hand – Kingdom Hearts (solo)

– Kingdom Hearts (solo) The Rustling Forest – Kingdom Hearts : Birth By Sleep (solo)

– Kingdom Hearts : Birth By Sleep (solo) Wave of Darkness I – Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep – A fragmentary passage – (solo)

– Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep – A fragmentary passage – (solo) Sinister Shadows – Kingdom Hearts 2 (duo)

– Kingdom Hearts 2 (duo) All for One – Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance (duo)

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démo, n’hésitez pas à consulter nos premières impressions sur le jeu avec notre aperçu. Kingdom Hearts Melody of Memory sera disponible dès le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.