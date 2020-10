Aperçu Kingdom Hearts : Melody of Memory – Un premier contact satisfaisant

Si on associe souvent Kingdom Hearts à Tetsuya Nomura, il ne faut pas oublier que le succès de la série doit beaucoup aux partitions magistrales de Yoko Shimomura, qui a su sublimer chaque épisode de la série avec des morceaux dont elle seule à le secret. L’arrivée du jeu musical reprenant tous les thèmes mythiques de la série n’était qu’une question de temps, et Kingdom Hearts : Melody of Memory compte bien faire honneur au travail de la musicienne. Une tâche herculéenne, qui demande bien plus qu’un simple jeu de rythme classique, ce que les développeurs ont bien compris.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu jouer une semaine en avance à la démo sur PlayStation 4 qui sera rendue publique prochainement, et disponible gratuitement sur les différents stores.

Un jeu d’action musical

Avec 140 morceaux disponibles dans le jeu de base, la démo qui nous est proposée (qui compte seulement 6 morceaux) pourra sembler n’être qu’un petit amuse-bouche, qui comblera notre faim d’ici la sortie du jeu programmée le 13 novembre. Un très léger aperçu du titre, qui nous laisse néanmoins la chance de découvrir son gameplay manette en mains, qui réserve quelques surprises.

Comme vous l’avez aperçu dans les différents trailers du jeu, Kingdom Hearts : Melody of Memory ne reprend pas certains codes des jeux de rythme, en n’affichant pas les touches sur lesquelles le joueur doit appuyer. Le titre se veut être un véritable jeu Kingdom Hearts, avec des commandes habituelles pour la série, qu’il se réapproprie pour faire fonctionner tout cela en rythme avec la musique.

Ainsi, même si vous ne dirigez pas vos personnages, il faudra taper avec Keyblade, sauter, lancer des sorts et effectuer des actions contextuelles de la même façon que dans n’importe quel Kingdom Hearts classique, mais avec le bon rythme. Seules les touches attribuées aux coéquipiers (ici Donald et Dingo) bousculeront les habitudes, et demanderont un léger temps d’apprentissage pour bien les maîtriser.

Le rythme du coeur

Rien qu’avec cela, Kingdom Hearts : Melody of Memory prend une toute autre ampleur. C’est d’autant plus le cas avec un mode de jeu « Virtuose », qui rajoute des touches pour les joueurs les plus acharnés. A contrario, le titre fait un effort d’accessibilité en proposant aux joueurs de n’appuyer que sur une seule touche pour avancer, histoire de les aider à apprendre le rythme du morceau. Ces différentes manières de jouer peuvent ensuite être expérimentées dans des modes Débutant, Standard et Expert, afin que chacun y trouve son compte.

Il faudra également voir comment les éléments de RPG seront mis en place dans le jeu final, comme l’utilisation des objets, les niveaux etc., afin de constater si la difficulté s’équilibre en fonction de l’avancée du joueur.

En plus de cela, le jeu peut être apprécié en duo, avec un joueur contrôlant Sora, tandis que l’autre incarne Riku. Ici, le gameplay se « simplifie » (puisqu’il ne faut pas gérer les compagnons), mais la coordination est primordiale, notamment lorsqu’il s’agit de ne pas louper les bonnes actions pour ne pas gêner son coéquipier, ou pour le soigner.

Un mode sympathique, surtout en local, et qui demande peu d’apprentissage pour que tout le monde puisse s’y essayer. Espérons néanmoins que les morceaux disponibles en duo seront également jouables en solo dans le jeu final, ce qui n’est pas le cas dans cette démo.

Le vrai Final Mix ?

Il ne faut pas oublier que le titre s’adresse avant tout aux fans de la série, et semble être une véritable lettre d’amour pour ceux qui ont envie de retrouver tous les personnages, tous les décors et tous les mondes de Kingdom Hearts. Malheureusement, la démo ne nous permet pas de profiter des modes Galerie et autres pour voir tout le potentiel du titre, qui s’annonce déjà comme étant un vrai best-of de la série.

Au moins, tout le bestiaire semble présent, et les Sans-coeur, Attrape-rêves ou Simili que vous rencontrerez sur les différentes partitions seront bien liés à ceux que l’on peut rencontrer dans les mondes correspondant à la musique en question.

De plus, comme dans la série, chaque monstre ne nécessite pas le même nombre de coups pour être éliminé, et Melody of Memory a tout fait pour intégrer cette particularité à son gameplay.

Cela apporte une cohérence sans faille au jeu, même si le déluge de couleurs et la différence de taille entre les ennemis peu parfois gêner la lisibilité. Avec un niveau de difficulté supérieur, cela se complique encore plus, et la partition devient relativement trop chargé en effets visuels. Reste à voir si cela sera gênant seulement sur quelques pistes, ou sur un ensemble plus grand.

Autre point d’interrogation, il faudra voir ce que l’histoire du jeu nous réserve, étant donné que celui-ci prend place après les événements de Kingdom Hearts III. Espérons alors qu’il ne s’agit pas là d’un scénario prétexte, qui met en place plus de questions que de réponses, comme c’est souvent le cas avec la série. On trouvera également dommage de voir que la série effectue un retour en arrière par rapport au dernier épisode, avec un style visuel qui n’est autre que celui des compilations HD, et non celui de Kindgom Hearts III.