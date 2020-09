Kingdom Hearts Melody of Memory proposera bientôt une démo

Kingdom Hearts Melody of Memory, le jeu de rythme dédié à la licence, va s’offrir une démo très bientôt histoire de vous décider à prendre le jeu ou non.

Keep your calendar clear for mid-October!

We'll be dropping a #KingdomHearts Melody of Memory playable demo on #PS4, #Xbox One & #NintendoSwitch!

Get ready to dive into amazing rhythm-action gameplay with memorable tunes, in this can't-miss musical journey! pic.twitter.com/HskCDnjmm0

