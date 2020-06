Kingdom Come : Deliverance sera gratuit du 18 au 22 juin sur Steam

Afin de fêter comme il se doit ses trois millions de jeux et ses 1,5 million de contenus additionnels vendus à travers le monde toutes plateformes confondues, Kingdom Come : Deliverance se laissera approcher lors d’un week-end gratuit dès demain sur Steam. L’offre se terminera le 22 juin prochain.

Rejoignez Henry au Royaume de Bohême

Développé par Warhorse Studios, ce RPG en monde ouvert réaliste se déroule au début du 15ème siècle au sein du Royaume de Bohême (Europe centrale). Les joueurs et les joueuses incarnent Henry qui est prêt à tout pour venger sa famille et les habitants de son village victimes d’une attaque ennemie.

Kingdom Come : Deliverance est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.