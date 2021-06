Kingdom Come Delivrance arrivera bien sur Nintendo Switch

Koch Media a frappé fort hier en dévoilant sa nouvelle stratégie concernant un nouveau label d’édition, nommé Prime Matter. Ce label regroupe plusieurs jeux prévus pour sortir prochainement, tout en englobant parmi eux des jeux déjà publiés, comme Kingdom Come Delivrance, qui va s’offrir une nouvelle sortie.

Un portage encore mystérieux

On a donc appris que le titre de Warhorse Studios allait prochainement débarquer sur Nintendo Switch. Pour le moment, les détails concernant cette version ne sont pas encore connus, mais on en apprendra peut-être plus ce soir lors de la conférence Koch Media, qui devrait bien mettre en avant tous les jeux Prime Matter. Pour le moment, on sait uniquement que c’est Saber Interactive qui s’occupera du portage, après avoir assuré celui de The Witcher III.

On ne sait pas non plus quand cette version Switch de Kingdom Come Delivrance sera disponible. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test des versions d’origine du jeu.