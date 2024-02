Comment faire tenir pareil titre sur Switch ?

Expérience singulière, Kingdom Come : Deliverance est un RPG ayant la ferme volonté de dépeindre une époque précise avec une certaine véracité historique. Ce qui lui a valu quelques risibles allégations, à sa sortie, mais passons. A côté de cela, il s’oriente aussi vers un gameplay visant un réalisme jusqu’au-boutiste. Certains le trouveront mou, et ils n’auraient pas complètement tort, mais notre test de 2018 est catégorique : il s’agit d’un grand jeu malgré tout.

Six ans après sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et trois ans après l’annonce de son portage, voici que Kingdom Come : Deliverance précise enfin son arrivée sur Nintendo Switch. Du peu que l’on puisse voir dans le court trailer disponible, cette version semble faire de petites concessions sur la technique, ce qui était bien sûr à prévoir étant donné l’ambition initiale du projet. Mais rien de très choquant à première vue, et tout semble être présent dans cette Royal Edition, qui intègre l’intégralité des DLC parus à ce jour, en plus de l’aventure du jeu de base.

Kingdom Come : Deliverance – Royal Edition débarquera le 15 mars prochain sur Nintendo Switch. Cette version est pour le moment affichée à 49,99 euros chez certains revendeurs.