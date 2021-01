Kingdom Come : Deliverance Royal Edition pourrait sortir le 18 février sur Switch

Disponible depuis le 28 mai 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Kingdom Come : Deliverance Royal Edition pourrait aussi arriver sur Switch le 18 février prochain.

Un téléchargement supplémentaire nécessaire pour jouer ?

Comme l’explique le média NintendoLife, si vous vous rendez sur le site officiel de Nintendo, vous constaterez que le jeu est listé sur la console japonaise pour le mois prochain. Autre précision, il semblerait que la version du RPG en monde ouvert développé par Warhorse Studios incluant le jeu de base et tous les contenus additionnels nécessite un téléchargement supplémentaire, en plus d’une cartouche, pour pouvoir en profiter sur la plateforme hybride.

Rappelons que, même si la fuite provient du site de Nintendo, elle n’est pas officielle. Il faut donc prendre cette information avec d’énormes pincettes.