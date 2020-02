Jeux Epic Games Store pour la semaine du 13 au 20 février

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau jeux sur la plateforme de l’Epic Games Store. Pour cette deuxième semaine de février ce sont 2 jeux aux genres totalement différents qui vous seront proposés.

Kingdom Come : Deliverance

Kingdom Come : Deliverance est un jeu de rôle dans un univers médiéval, en vue à la première personne. Le tout dans un univers très réaliste avec une certaine exigence dans les combats. Exit les sortilèges, dragons et autres mondes fantastiques, ici le jeu se veut immersif dans une époque féodale lointaine.

Aztez

Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l’Empire aztèque. Vous devrez mettre fin aux conflits qui ravagent votre empire en pleine expansion dans des combats beat them all en temps réel et hautement techniques.

Comme à l’accoutumée, pour récupérer vos jeux gratuitement et ce, à vie, il vous suffit de vous rendre sur le launcher Epic Games ou sur son site internet et d’ajouter les titres à votre bibliothèque. Ils seront ajoutés et disponible à tout moment.